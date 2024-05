LPI-G: Verkehrsunfall

Gera (ots) - Gera: Im Rahmen der gestern (06.05.2024) stattgefundenen Haftvorführung der beiden festgenommenen Männer wurde jeweils Haftbefehl erlassen. Beide wurde daraufhin in jeweils eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an. (RK) Pressemeldung vom 06.05.2024 "Versuchtes Tötungsdelikt in Gera - Presseerklärung der StA Gera Gera: Am Sonntag, den 05.05.2024 gegen 02.35 ...

mehr