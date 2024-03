Lippe (ots) - In der Nacht zum Sonntag fiel gegen 00:40 Uhr einer Streifenwagenbesatzung am Ortsausgang Lemgo, in Fahrtrichtung Dörentrup, ein schwarzer VW Polo auf, welcher kontrolliert werden sollte. Dessen 35-jähriger Fahrzeugführer aus Dörentrup flüchtete unmittelbar nach dem Halt zu Fuß in den angrenzenden Wald. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung zu ...

mehr