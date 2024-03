Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Verkehrskontrolle aufgefallen und geflüchtet

Lippe (ots)

In der Nacht zum Sonntag fiel gegen 00:40 Uhr einer Streifenwagenbesatzung am Ortsausgang Lemgo, in Fahrtrichtung Dörentrup, ein schwarzer VW Polo auf, welcher kontrolliert werden sollte. Dessen 35-jähriger Fahrzeugführer aus Dörentrup flüchtete unmittelbar nach dem Halt zu Fuß in den angrenzenden Wald. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Sie konnten den Flüchtenden nach kurzer Verfolgung einholen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 35-Jährige deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand und er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war das von ihm geführte Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

