POL-LIP: Bad Salzuflen - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Samstagmorgen, gegen 02.20 Uhr, überholte ein 26jähriger Fahrzeugführer aus Löhne mit seinem Pkw in Bad Salzuflen auf der Straße Am Zubringer, im Kreuzungsbereich zur Lockhauser Straße, einen Lkw mit Anhänger. Nach dem Wiedereinscheren bremste der 26jährige sein Fahrzeug stark ab, geriet auf den Grünstreifen und ins Schleudern und kollidierte im Anschluss mit dem nachfolgenden Lkw des 53jährigen Fahrers aus Lage. Die drei Insassen des Pkw wurden bei der Kollision leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung aus den Kliniken Herford und Detmold entlassen werden. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen allesamt abgeschleppt werden. Der Führerschein des 26jährigen Pkw-Fahrers wurde sichergestellt.

