POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rettungswagen brachte einen verletzten Pedelecfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (6.12.) in ein Krankenhaus. Der 85-jährige Coesfelder befuhr mit seinem Pedelec gegen 10 Uhr in Richtung stadtauswärts. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 70-jähriger LKW-Fahrer aus Niedersachsen aus der Zufahrt der Marienburg auf die Borkener Straße abzubiegen. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Pedelecfahrer vor dem LKW. Es kam zum Zusammenstoß und er prallte mit seinem Kopf auf den Asphalt. Einen Helm trug er nicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Borkener Straße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt.

