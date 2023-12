Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Betrüger erfolgreich

Coesfeld (ots)

Auf ein Gewinnversprechen von Betrügern fiel eine Dülmenerin am vergangenen Wochenende herein. Am Samstag (2.12.) erhielt sie einen Anruf von einer männlichen Person, die ihr mitteilte, dass sie einen Betrag von 28.500 Euro gewonnen habe. Die Einzelheiten zur Gewinnausschüttung sollten ihr in einem späteren Telefonat mitgeteilt werden.

Den nächsten Anruf erhielt sie dann am Montag. Dort teilte man ihr mit, dass am selben Tag der Gewinn durch eine Notarin ausgezahlt werden soll. Hierzu müsse sie im Vorfeld Wunschgutscheine im Wert von 100 Euro, damit die Voraussetzungen zur Gewinnübergabe erfüllt wären. Die Dülmenerin kaufte die Gutscheine und wurde in einem weiteren Telefonat aufgefordert die Codes frei zu rubbeln und mitzuteilen. Auch dieser Aufforderung kam sie nach. Kurze Zeit später erhielt sei einen erneuten Anruf, dass die Geldübergabe unmittelbar bevorstehen würde und mit den Codes alles in Ordnung wäre. Eine Geldübergabe fand am selben Tag nicht mehr statt.

Stattdessen erhielt sie am Dienstag einen erneuten Anruf. Hier teilte man ihr mit, dass sich der Gewinn auf über 100 Tsd. Euro erhöht hätte. Hierzu müsse sie allerdings erneut einen Wunschgutscheine erwerben. Dies kam der Dülmenerin merkwürdig vor. Sie teilte mit, dass ihr der geringe Betrag ausreichen wäre und man ihr ihn vorbei bringen soll.

Diese Übergabe fand nie statt und sie erstattete eine Anzeige.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...). - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten. - Sonnten Sie auf Betrüger hereingefallen sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und warnen sie Freunde und Angehörige

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell