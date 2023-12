POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/Radfahrerin beim Unfall verletzt

Coesfeld (ots) - Auf ein Gewinnversprechen von Betrügern fiel eine Dülmenerin am vergangenen Wochenende herein. Am Samstag (2.12.) erhielt sie einen Anruf von einer männlichen Person, die ihr mitteilte, dass sie einen Betrag von 28.500 Euro gewonnen habe. Die Einzelheiten zur Gewinnausschüttung sollten ihr in einem späteren Telefonat mitgeteilt werden. Den nächsten Anruf erhielt sie dann am Montag. Dort teilte man ...

mehr