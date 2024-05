POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 21.05.2024, 18:30 Uhr, bis 22.05.2024, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Café in der Salinenstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür auf. Im Objekt entwendeten sie aus einer Wechselgeldkasse Bargeld. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der ...

