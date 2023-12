Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach mutmaßlichem Verkehrsunfall in der Pommernstraße - ein Mann schwer verletzt

In der Nacht zum Mittwoch, 06.12.2023, kam es in der Pommernstraße von WT-Tiengen zu einem mutmaßlichen Verkehrsunfall, infolge dessen ein Mann schwere Verletzungen erlitten haben dürfte. Gegen 00:30 Uhr war dem Rettungsdienst dort eine verletzte Person gemeldet worden. In der Pommernstraße wurde ein schwer verletzter 31 Jahre alter Mann angetroffen. Er machte zu der Entstehung der Verletzungen keine Angaben. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Im dortigen Bereich konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die auf einen erst kürzlich geschehenen Verkehrsunfall schließen ließen. Im Rahmen weiterer Überprüfungen konnte in der Nähe ein beschädigtes Auto aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sucht Zeugen und bittet Personen, die in der Pommernstraße einen Unfall beobachtet oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

