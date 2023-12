Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Auto rutscht in Gegenverkehr - eine Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 05.12.2023, gegen 20:00 Uhr, ist in Görwihl ein Auto in den Gegenverkehr gerutscht. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 54-jähriger Autofahrer war in einer Kurve auf der schneebedeckten Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Pkw der Frau halbseitig kollidiert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei knapp 10000 Euro.

