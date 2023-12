Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Lkw-Fahrer muss nach Auffahrunfall ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.12.2023, musste ein Lkw-Fahrer nach einem Auffahrunfall auf der B 34 in Höhe der Badener Straße in der Waldshuter Schmittenau ins Krankenhaus. Gegen 12:00 Uhr war ein 50-jähriger Autofahrer dem Sattelzug aufgefahren. Der 36 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte wegen einer auf Rot schaltenden Ampel abgebremst. Durch den starken Aufprall wurde die Ladung des Lkws in Bewegung versetzt, so dass durch die folgende Erschütterung der Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unversehrt, jedoch wurde sein Auto schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 14000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.

