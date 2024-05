Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 22.05.2024, 21:00 Uhr bis zum 23.05.2024, 13:00 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in der Hetzelstraße in 67433 Neustadt/W. geparkter Fiat Panda durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im hinteren linken Fahrzeugbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zur Ermittlung des Verursachers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

