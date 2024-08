LPI-EF: Zeugenaufruf nach unbekanntem Feuerteufel

Erfurt (ots) - Am 24.08.2024 entdeckten aufmerksame Anwohner in Erfurt in der Krämpfervorstadt einen Mann, welcher scheinbar ziellos durch die Keller eines Mehrfamilienmietshauses streunte. Der Mann verließ erst einmal das Haus, um ca. 1/2 Stunde später, diesmal mit einem Basecap und einer Kapuze vermuhmt, erneut das Haus zu betreten. Dabei nutzte er eine Moment aus, in welchem ein Hausbewohner die Hauseingangstür öffnete, das Haus verließ und die Tür noch nicht ...

mehr