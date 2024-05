Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Löcknitz (ots)

Am 09.05.2024 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Löcknitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Ein 19-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw VW die August-Bebel-Straße und bog in die Straße Waldessaum ein. Dort kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Der 19-jährige deutsche Beifahrer rief noch selbstständig den Rettungsdienst, blieb jedoch im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt ins Krankenhaus Pasewalk verbracht. Sein Beifahrer wurde schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg geflogen. Beide Insassen stammen aus der Region. Beim Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille festgestellt. Bei ihm wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden im Wert von 18.000 Euro und wurde durch die Familie des Fahrers geborgen. Am Straßenbaum entstand Schaden im Wert von ca. 500 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Freiwillige Feuerwehr Löcknitz mit 4 Fahrzeugen und 18 Kameraden im Einsatz. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

