LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Dammstraße in Hildburghausen einzudringen. Die Einbrecher scheiterten an der Tür und gelangten nicht ins Gebäude. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 50 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

