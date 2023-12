Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten 18.000 Euro

Erfurt (ots)

Opfer von Betrügern wurde ein 75-jähriger Mann in Erfurt. Am Dienstag hatte der Mann eine E-Mail von seiner vermeintlichen Bank erhalten. Der Senior folgte einem Link in der E-Mail. Daraufhin rief ihn ein Mann an, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser gab dem Senior am Telefon Anweisungen, verschiedene Klicks in seiner Bank App durchzuführen. Erst später stellte der 75-Jährige fest, dass von seinem Konto mehr als 18.000 Euro auf ein griechisches Konto gebucht worden waren. (JN)

