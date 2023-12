Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneuter Brand

Erfurt (ots)

Erneut ging gestern ein Gebäude auf dem alten Schlachthofgelände in der Greifswalder Straße in Flammen auf. Gegen 16:00 Uhr hatten gleich mehrere Personen das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Baracke in Vollbrand. Diese brannte bis auf die Grundmauern nieder. Anwohner wurden aufgrund der Rauchentwicklung aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Leipziger Straße gesperrt. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0332634 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell