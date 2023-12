LPI-EF: Baumhaus in Flammen

Erfurt (ots) - Ein 60-Jähriger war Dienstagmorgen mit seinem LKW in der Rhodaer Straße unterwegs gewesen, als er auf der spiegelglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er kam von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Dort kam der LKW auf der Seite liegend zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Am Fahrzeug hingegen entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. ...

