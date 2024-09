Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240916 - 0907 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme dreier "Antänzer"

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntag (15. September 2024) nahmen Polizeibeamte drei Tatverdächtige fest, welche zuvor einer Frau das Handy aus der Tasche klauten.

Ein aufmerksamer Zeuge sprach eine Polizeistreife in der Moselstraße an und teilte mit, dass er gegen 06:50 Uhr beobachtet habe, wie drei Männer eine Dame angetanzt und ihr sodann das Handy aus der Tasche entnommen hätten. Das Diebestrio sei daraufhin in Richtung Taunusstraße geflüchtet. Die Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Im Rahmen dieser trafen sie die Tatverdächtigen an und nahmen sie fest. Das gestohlene Mobiltelefon stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Diebe entlassen.

