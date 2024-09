POL-F: 240915 - 0904 Frankfurt - Westend: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu drei unterschiedlichen Zeiten zu insgesamt vier Bränden in Müllcontainern im Bereich Bockenheim. In einem der Fälle entstand ein hoher Sachschaden an einem Fahrzeug und einer Hausfassade. Gegen 01:05 Uhr meldeten Zeugen zwei Brandherde in Müllcontainern in der Ohmstraße. Einer der beiden ...

