Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240913 - 0901 Frankfurt - Bockenheim: Brandserie in Bockenheim

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu drei unterschiedlichen Zeiten zu insgesamt vier Bränden in Müllcontainern im Bereich Bockenheim. In einem der Fälle entstand ein hoher Sachschaden an einem Fahrzeug und einer Hausfassade.

Gegen 01:05 Uhr meldeten Zeugen zwei Brandherde in Müllcontainern in der Ohmstraße. Einer der beiden Container stand unmittelbar neben einem Wohnhaus, weshalb die Fassade des Gebäudes großflächig beschädigt wurde. Der couragierte Mitteiler, welche Feuerwehr und Polizei informierte, klingelte alle Hausbewohner aus dem Gebäude, es wurde niemand verletzt. Das Feuer griff weiterhin auf ein geparktes Kraftfahrzeug über. Laut ersten Schätzungen entstand hier ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Kurz darauf meldeten Zeugen eine brennende Mülltonne in der Schönhofstraße, diese konnte ohne größeren Sachschaden gelöscht werden.

Ca. um 05:50 Uhr brannte ein weiterer Müllcontainer in Bockenheim, wie bereits in den vorigen Fällen, leiteten Polizeibeamte eine großflächige Fahndung ein. Diese verlief ergebnislos.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

