Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustschlag vor dem Lokal und vor einer Pizzeria, Mann niedergeschlagen, Automat geknackt und Baustellenteile in der Hönne

Menden (ots)

Faustschlag vor Lokal

Am 1. Mai wurde um drei Uhr morgens die Polizei zu einer Gaststätte am Markt in Menden gerufen. Nachdem es zwischen einem 31 Jahre alten Gast aus Hemer und einem 52 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitspersonals aus Hagen zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, wurde der Besucher durch den Hagener mit der Faust ins Gesicht geschlagen. An einem folgenden Gerangel beteiligten sich nach Zeugenangaben mehrere Personen, bis die Parteien schließlich getrennt wurden. Die Polizei Menden sucht nach Zeugen, die sich unter 02373 91990 an die Wache wenden können. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Streit vor Pizzeria endet im Gewahrsam

Auf Grund einer Körperverletzung wurde die Polizei am 1.5. um 19:20 Uhr zu einer Körperverletzung an der Kolpingstraße gerufen. Vor der hiesigen Pizzeria wurden die Beamten von den Beteiligten erwartet. Ersten Angaben zufolge habe sich ein 32 - Jähriger ohne festen Wohnsitz auf dem Gehweg äußerst aggressiv verhalten und einen 29 Jahre alten Mendener belästigt. Im Zuge einer Konfrontation beider Parteien wurde der Mendener dabei ins Gesicht geschlagen. Der 32 - Jährige war auch bei Eintreffen der Beamten noch sehr aufgebracht und wollte trotz ausgesprochenem Platzverweis den Ort nicht verlassen, er suchte sogar weiterhin den Kontakt zum Geschädigten. Dies führte dazu, dass der Angreifer dem Polizeigewahrsam Iserlohn zugeführt wurde, um weitere Straftaten zu verhindern und den Platzverweis durchzusetzen. Der Mendener konnte leicht verletzt vor Ort verbleiben.

Eierautomat geknackt

Unbekannte brachen einen Lebensmittelautomaten an der Halinger Dorfstraße auf. Das Ergebnis: Viel Schaden, wenig Beute. Die Tatzeit war der Dienstagnmorgen gegen kurz nach 3 Uhr. Die Polizei Menden bittet um Hinweise.

Baustellenteile in die Hönne befördert

Im Bereich der Oberen Promenade wurden durch Zeugen am Dienstagabend zwei Mendener beobachtet, 17 und 22 Jahre alt, die Baustellenschilder von der Brücke in die Hönne warfen. Sie konnten durch die Polizei angetroffen werden und es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem erhielt die Stadt Kenntnis, um die Baustellenteile aus dem Wasser zu bergen und die Baustelle wieder herzurichten. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, solche "Späße" zu unternehmen. Das Entfernen von Baustellenteilen kann zu erheblichen Gefahren im Verkehr führen. (lubo)

Mann zusammengeschlagen

Ein 33-jähriger Mendener wurde am Montag kurz vor 22 Uhr am Fuchshöhlenweg nach seinen Angaben von einem Unbekannten niedergeschlagen und getreten. Er wollte mit seinem Hund eine Runde drehen und ging dazu in den nahen Wald. Nach etwa 20 Meter ließ er den Hund laufen. Plötzlich sei von hinten jemand angekommen und habe ihm Schläge gegen den Kopf bekommen. Als er zu Boden ging, bekam er Tritte. Der Unbekannte war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare, Bart und ein arabisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes T-Shirt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell