Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 24.03.2024

Aalen (ots)

Crailsheim: Fußgängerin angefahren

Am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Renault-Fahrer die Straße Alter Postweg in Richtung Haller Straße. Zeitgleich überquerte eine 81-jährige Fußgängerin die Straße von einer Tankstelle kommend in Richtung eines Supermarktes. Da der 35-Jährige zu schnell unterwegs war, konnte er eine Kollision mit der Fußgängerin nicht verhindern und erfasste diese frontal. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Verkehrspolizei Kirchberg hat die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Untermünkheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein - oder Ausparken in der Hohenloher Straße einen dort ordnungsgemäß parkenden schwarzen Porsche Macan. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) zu melden.

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert unterwegs

Am Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, befuhr eine 30-jährige Audi-Fahrerin die Breiteichstraße in Richtung Grohwiesenstraße. Die nachfolgende Polizeistreife fuhr ihr bis zur Einmündung Brunnenteichstraße hinterher und führte dort eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten im Gespräch mit der Dame Alkoholgeruch in deren Atemluft fest. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht und so musste sie sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgte.

Braunsbach: Auf der Autobahn unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer die A6 bei Braunsbach in Richtung Schwäbisch Hall. Durch eine Streife der Autobahnpolizei wurde er an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung des Fahrers. Der Verdacht wurde durch einen durchgeführten Drogenvortest bestätigt und der Mann musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss folgte.

Braunsbach: Ladung nicht gesichert - Schrankteile auf Fahrbahn

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer mit seinem Anhänger die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zu Beginn der Kochertalbrücke löste sich der Aufbau des Anhängers und fiel auf die Autobahn. Ein darauf geladenes Schrankelement fiel ebenfalls auf die Straße und zerbrach. Nur durch Zufall und die gute Reaktion zweier nachfolgender Verkehrsteilnehmer, welche die Gefahrenstelle erkannten und diese absicherten, konnten Unfälle verhindert werden. Der Fahrer des Gespanns muss nun mit einer Anzeige wegen unzureichender Landungssicherung und Gefährdung anderer rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell