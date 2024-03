POL-AA: Pressemeldung des Landkreises Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Heckenbrand in der Königsturmstraße Am Freitagnachmittag wollte ein Anwohner das Unkraut mit einem Schweißbrenner abflammen. Hierbei geriet seine Tujahecke in Brand. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausrückte, konnte er den Brand mittels Gartenschlauch selbst löschen. ...

