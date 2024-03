Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Bargeld aus Lieferfahrzeug entwendet

Schwerin (ots)

Aus einem Lieferfahrzeug einer Bäckereikette entwendeten heute in den frühen Morgenstunden unbekannte Täter Tageseinnahmen im Wert von mehreren tausend Euro.

Während der Angestellte den LKW im Bereich einer Ladezone in der Reiferbahn verließ um die Ware auszuliefern, drang ein unbekannter Täter in das Innere des Fahrzeuges ein, öffnete gewaltsam einen Tresor und flüchtete anschließend mit einem hohen Bargeldbetrag. Die Polizei Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bereits Spuren am Tatort gesichert, die nun ausgewertet werden. Darüber hinaus kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei telefonisch (0385/5180-2224) entgegen.

