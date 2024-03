Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Autofahrt endet auf Mittelstreifen - Fahrer alkoholisiert

Schwerin (ots)

Im Fall eines verunfallten Autofahrers ermittelt die Schweriner Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr. Zeugen meldeten gestern gegen 23:30 Uhr ein defektes Fahrzeug auf dem bepflanzten Mittelstreifen der Umgehungsstraße. Die alarmierte Streifenbesatzung stellte im Zuge des Einsatzes fest, dass der Mann hinter dem Steuer unverletzt aber alkoholisiert war. 0,86 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät an. Der aus Hamburg stammende Deutsche muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Noch in der Nacht musste er eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, zusätzlich wurde sein Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

