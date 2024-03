Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Braunsbach: Brand eines Wohngebäudes

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen kurz nach 6:00 Uhr wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße Am Wald gemeldet. Gegen 6:40 Uhr war das Feuer von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Laut ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 100.000 Euro. Womöglich wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Die Polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

