Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Einbruchsdiebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin verursachte am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Gartenstraße einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als sie mit ihrem silbergrauen Kleinwagen beim Einparken einen dort abgestellten BMW beschädigte. Die Unfallverursacherin trug Zeugenaussagen zufolge ein Kopftuch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruchsdiebstahl

Goldschmuck, wertvolle Handtaschen und Bargeld im fünfstelligen Bereich erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Bahnhofstraße. Außer den Wertgegenständen entwendeten die Diebe auch mehrere Teile Nachtwäsche. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 Höhe Essinger Bahnhof, streifte eine 54-Jährige am Donnerstagmittag gegen 13.40 Uhr mit ihrem Opel den neben ihr fahrenden Lkw eines 33-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Vogtlandstraße / Warthelandstraße übersah eine 55-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr den VW Golf eines 81-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Unterschneidheim: Brückengeländer beschädigt

Bereits zwischen Freitag und Samstag wurde im Bereich Sechtenhausen ein Brückengeländer beschädigt. Offenbar fuhr eine größere landwirtschaftliche Maschine von einem angrenzenden Feld auf den landwirtschaftlichen Weg ein und beschädigte hierbei das Brückengeländer. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964/ 330001 entgegen.

Eschach: Geparkten PKW beschädigt

Beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem silberfarbenen Mercedes einen Skoda, welcher am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gögginger Straße geparkt war. Der Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro wurde gegen 18 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175/9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell