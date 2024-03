Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bühlertann: Atemwegsreizungen an Schule - 1. Fortschreibung

Aalen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmorgen an einem Schulzentrum in Bühlertann zu einem größeren Rettungseinsatz. Die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und 28 Wehrleuten im Einsatz war, führte Messungen durch, um eventuelle Gaslecks aufzuspüren. Diese erbrachten keine Ergebnisse. Vielmehr muss derzeit davon ausgegangen werden, dass Reizgas, absichtlich oder unabsichtlich im Schulgebäude freigesetzt wurde. 61 Personen wurden durch das mutmaßliche Reizgas leicht verletzt. 44 konnten vor Ort versorgt werden, 17 kamen für weitere medizinische Abklärungen in umliegende Krankenhäuser. Die Rettungsorganisationen waren mit 36 Fahrzeugen und 88 Ärzten und Sanitätern im Einsatz. Zudem war ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Polizei Bühlertann hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon 07973 5137 zu melden.

