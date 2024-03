Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwochabend gegen 17:10 Uhr einen in der Friedensstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schorndorf: Telefonmast beschädigt und geflüchtet

Am Donnerstag kam ein Verkehrsteilnehmer auf der Schützenstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Telefonmast. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise bittet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell