POL-AA: Ostalbkreis: Telefonbetrug - Unfallflucht - Unfall

Ostalbkreis: Wieder vermehrt Anrufer falscher Polizeibeamter

In den vergangenen Tagen gingen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wieder vermehrt Anzeigen wegen sogenannter Schockanrufe ein. Alle Angerufenen verhielten sich richtig; sie legten den Hörer auf und verständigten die Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es in keinem der Polizei bekannten Fälle.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, z.B. Polizisten, den Dienstausweis Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie evtl. Besucher währenddessen vor der abgesperrten Türe. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr einen in der Gutenbergstraße abgestellten VW Golf, wobei an dem Pkw ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Kundenparkplatz kommend, fuhr ein 65-Jähriger am Mittwochmittag kurz vor 14 Uhr mit seinem BMW auf die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah er einen Linienbus, der von einer 25-Jährigen gesteuert wurde und streifte diesen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Zapfsäule gestreift

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 45-Jähriger am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw beim Ausfahren von einer Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße eine Zapfsäule streifte.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Eine 23-jährige Motorrad-Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 13:20 Uhr die Deinbacher Straße. An der Einmündung zur Waldauer Straße missachtete ein bislang unbekannter PKW-Lenker die Vorfahrt der Motorradfahrerin, so dass diese stark bremsen musste und deswegen stürzte. Hierbei wurde diese leicht verletzt. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher, der einen grauen bzw. silberfarbenen PKW fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinwiese in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

