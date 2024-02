Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Scharnhorst

Dortmund (ots)

Am 24.02.2024 gegen 22:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem "Kellerbrand" in die Paul-Ronczka-Straße im Ortsteil Dortmund-Scharnhorst alarmiert. Vor Ort wiesen Bewohner die Feuerwehr ein und verschafften ihr über eine außenliegende Kellertreppe Zugang zum Keller. Die Feuerwehr erkundete dort eine deutliche Rauchentwicklung, die sich bereits auf den gesamten Keller ausgedehnt hatte. Ein Trupp unter Atemschutz mit einer Schlauchleitung erkundete den Keller und öffnete die einzelnen Kellerräume um den genauen Schadenort zu lokalisieren. In einem der Kellerräume fanden die Einsatzkräfte einen E-Scooter der sich im Ladevorgang befand und die Ursache für die Rauchentwicklung war. Die Einsatzkräfte transportierten den E-Scooter ins Freie und kühlten ihn dort in einem Wasserbad.

Die Feuerwehr Dortmund bittet in diesem Zusammenhang noch einmal um den sorgsamen Umgang mit Elektrogeräten, in denen ein Lithium-Ionen-Akku verbaut ist. Durch verschiedenste Umstände kann es zu einer Beschädigung dieses Batterie-Typs kommen, welche eine thermische Zersetzung des Akkus mit Gasaustritt und folgendem Brand zur Folge haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage der Feuerwehr Dortmund.

https://www.dortmund.de/themen/sicherheit-und-ordnung/beratung-durch-die-brandschutzdienststelle/brandschutzaufklaerung-erziehung/

