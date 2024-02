FW-DO: Wohnungsbrand in der Güntherstraße

Dortmund (ots) - Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Moschee, in der Nordstadt, gerufen. Der Leistelle wurde durch einen aufmerksamen Anrufer eine Rauchentwicklung gemeldet. Da zunächst unbekannt war, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurden sofort zwei Löschzüge zu der Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen wurden die ersten ...

mehr