Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in der Nordstadt

Feuerwehr wird zu einem Brand in einer Moschee gerufen

Dortmund (ots)

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Moschee, in der Nordstadt, gerufen. Der Leistelle wurde durch einen aufmerksamen Anrufer eine Rauchentwicklung gemeldet. Da zunächst unbekannt war, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhielten, wurden sofort zwei Löschzüge zu der Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen wurden die ersten Brandschützer durch den Anrufer in Empfang genommen und in die Lage eingewiesen. Es war schnell klar, dass keine Menschen mehr in dem Gebäude waren, jedoch war das Gebäude stark verraucht. Sofort wurden zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung und Kontrolle der nicht betroffenen Bereiche eingesetzt. Nach kurzer Zeit konnte ein kleiner Brand innerhalb eines Heizkreisverteiler gefunden werden. Der Bereich wurde kontrolliert und das Gebäude anschließend mit Hochleistungslüftern gelüftet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, sowie die frühzeitige Alarmierung durch den Anrufer, konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Nach den Lüftungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei, zur Ermittlung der Brandursache, übergeben.

Die Einsatzmaßnahmen dauerten etwas 1 Stunde.

