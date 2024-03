Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Fellbach-Oeffingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 14 Uhr einen in der Kaisersbacher Straße am Straßenrand geparkten Tesla und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Aspach: Unfallflucht

Etwa 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstagabend 18:45 Uhr und Mittwoch 17:15 Uhr an einem am Straßenrand geparkten Fiat in der Schulstraße. Hierzu fuhr er den Außenspiegel des Fiat ab und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Remshalden-Hebsack: Feuerwehreinsatz

Vermutlich infolge eines technischen Defekts kam es am Mittwoch gegen 19:20 Uhr zum Brand in einem Verteilerhäuschen in der Wilhelm-Enßle-Straße. Dies führte unter anderem zu einem Stromausfall in der Straße. Aufgrund der elektrischen Spannung konnte die Feuerwehr zunächst keine Löscharbeiten durchführen. Letztlich ging das Feuer von selbst aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen du 14 Wehrleuten im Einsatz. Der Netzbetreiber kümmerte sich im Anschluss um die Wiederherstellung der Stromversorgung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell