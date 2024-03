Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Wört: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Montag, 10 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Vandalen ein Toilettenhäuschen auf einem Sportgelände in der Dinkelsbühler Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

Oberkochen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Mittwochmorgen um 4:40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem LKW auf einem Parkplatz in der Heidenheimer Straße rückwärts und prallte hierbei gegen einen dort geparkten VW Transporter. Hierbei entstand an dem Transporter ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990 entgegen.

