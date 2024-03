Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Streit unter jungen Männern

Aalen (ots)

Am Montag kam es gegen 21 Uhr im Wohngebiet Korber Höhe, im Bereich der Salierstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter drei jungen Männern. Im Rahmen dieses Streites wurde ein 17-Jähriger mit einem metallischen Gegenstand mehrfach geschlagen und hierbei leicht verletzt. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde dem jungen Mann eine Bauchtasche, in welcher sich ein Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich befand, abgenommen und entwendet. Die beiden Angreifer stiegen letztendlich in einen dunklen Kleinwagen und flüchteten mit überhöhter Geschwindigkeit in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

