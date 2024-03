Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Fußgänger lebensgefährlich verletzt - Brennendes Fahrzeug - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Brennendes Fahrzeug

Am Dienstag gegen 13:45 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennendes Fahrzeug auf der A7, kurz vor der Anschlussstelle Westhausen in Fahrtrichtung Würzburg, gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein VW Scirocco - vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum - zu brennen begann. Die Fahrerin konnte den PKW rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und aus dem Fahrzeug aussteigen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort kam, löschte das Fahrzeug ab. Allerdings wurde dieses durch den Brand komplett zerstört. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Aalen: Bargeld entwendet

Zwischen dem 04.03. und dem gestrigen Dienstag entwendete ein bislang Unbekannter aus einer Wohnung in der Luise-Hartmann-Straße Bargeld im vierstelligen Bereich. Wie der oder die Diebe in die Wohnung gelangten, konnte nicht festgestellt werden. Andere Wertgegenstände ließ der Unbekannte zurück. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen-Lippach: Unfall beim Rangieren

Eine 45-Jährige verursachte am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr einen Sachschaden von rund 10.000 Euro, als sie beim Rangieren mit ihrem Ford in der Turnstraße einen VW Passat beschädigte.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Schulstraße / Vorstadtstraße missachtete ein 46-jähriger Ford-Fahrer am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr die Vorfahrt einer 29 Jahre alten Audi-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Westhausen: Aufgefahren - 9500 Euro Schaden

Verkehrsbedingt musste eine 55-Jährige ihren BMW Mini am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der B 29 zwischen Westhausen und der Abzweigung Kapfenburg anhalten. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf, wobei ein Sachschaden von rund 9500 Euro entstand.

Oberkochen: 5300 Euro Sachschaden

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr entstand, als ein 41-Jähriger beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen verbotswidrig an der "Neuen Mitte" geparkten Toyota beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Radler leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 48 Jahre alter Radfahrer am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu. Gegen 10.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem E-Bike die Karl-Keßler-Straße, als unvermittelt der Rahmen seines Fahrrades brach und er auf die Straße stürzte. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Aalen: Radfahrer übersehen

Mit seinem Mercedes Benz setzte ein 32-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Eisenbahnstraße zurück, wobei er einen Radfahrer übersah, der hinter ihm in Richtung Düsseldorfer Straße fuhr. Der 48 Jahre alte Radler fuhr auf den Pkw auf, wodurch er auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Ellwangen: Alkoholisiert gestürzt

Mit seinem Pedelec befuhr ein 47-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr die Fayencestraße, wo er aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann, der keinen Schutzhelm trug, erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen.

Rosenberg: Von der Straße abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 24-Jähriger, der am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr mit seinem Iveco die Straße "Herlingssägemühle" befuhr, von der Straße ab, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr eine 49-Jährige am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr mit ihrem Toyota von einem Grundstück kommend, auf den Kapuzinerweg ein. Dabei übersah sie einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Hyundai und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Heubach: Fußgänger von PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt

Am Dienstag gegen 21:35 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Audi mit nicht angepasster Geschwindigkeit und vermutlich unter Alkoholeinwirkung die Gmünder Straße in Richtung Bargau. Im Kreuzungsbereich der Straßen Am Zollstock und Jakob-Uhlmann-Straße querte ein 27-jähriger Fußgänger die Gmünder Straße. Der Fußgänger wurde von dem Audi frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Audi-Lenkers wurde beschlagnahmt. Zudem wurde bei dem 42-Jährigen im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

Gschwend: PKW zerstört Leitplanke - Fahrer flüchtet

Am Dienstag um 17.35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenker die L1150 von Wildgarten in Richtung Kirchenkirnberg. Im Bereich der Gschwender Straße fuhr der Fahrzeuglenker auf die dort beginnende Leitplanke auf. Letztendlich fuhr das Fahrzeug etwa 50 Meter auf der Leitplanke entlang. Diese wurde hierbei komplett zerstört und aus allen Halterungspfosten gerissen. Das verunfallte Fahrzeug, bei welchem es sich um einen Volvo handelte, konnte im Rahmen der Fahndung im Nahbereich aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen bezüglich dem Fahrer dauern an. Der entstandene Schaden wird auf etwa 12.600 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Lorch: Einbruch in Firmengebäude

Am Dienstag gegen 7:50 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte zwischen Samstag und Dienstag in ein Firmengebäude in der Bürenstraße eindrangen, indem sie auf der Ostseite des Gebäudes ein Fenster aufhebelten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Entwendet wurde vermutlich nichts. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell