POL-HH: 240115-6. Vermisstenfahndung nach 10-Jähriger aus Hamburg-Hausbruch

Zeit: 15.01.2024, 09:30 Uhr

Ort: Hamburg-Hausbruch, Neuwiedenthaler Straße

Mit Hilfe eines Lichtbildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 10-jährigen Ayla-Shayen A. aus dem Hamburger Stadtteil Hausbruch und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes 181 (LKA 181 / Region Harburg) zufolge verließ die Minderjährige am heutigen Morgen ihre Unterbringung in der Neuwiedenthaler Straße in Hamburg-Hausbruch. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten und für sie eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Amtsgericht Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 160 cm groß - scheinbares Alter: ca. 12 - 14 Jahre - kräftige Figur - lange, schwarzbraune Haare - zuletzt mit roter oder schwarzer Jacke und schwarzen Schuhen bekleidet

Hinweise zu der Vermissten nehmen das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

