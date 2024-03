POL-AA: Ostalbkreis-Ellwangen: Fahrer von Motorroller schwer verletzt

Aalen (ots) - Wört: Sachbeschädigung Im Zeitraum zwischen Montag, 10 Uhr und Mittwoch, 8:15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Vandalen ein Toilettenhäuschen auf einem Sportgelände in der Dinkelsbühler Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen. Oberkochen: Parkendes Fahrzeug beschädigt Am Mittwochmorgen um ...

