Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach Streitigkeiten in einer Wohnung

Aalen (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr kam es in einer Wohnung in Remshalden-Geradstetten zu einem Streit zwischen einem 43-jährigen Mann und dem 43-jährigen Bewohner der Wohnung. Hierbei wurde der Bewohner durch den anderen 43-Jährigen mehrfach geschlagen und lebensgefährlich verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Er wurde am Mittwochnachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Vollzug. Der 43-jährige deutsche Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen dauern an.

