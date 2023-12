Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterer Vorfahrtsunfall mit verletzter Rentnerin

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 89jährige Peugeot-Fahrerin die Rießnerstraße in Richtung Kromsdorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein 62jähriger BMW-Fahrer die Buttelstedter Straße stadtauswärts. Die Ampelanlage an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Rießnerstraße war nicht in Betrieb, so dass die Peugeot-Fahrerin die Vorfahrt hätte gewähren müssen. Sie kam ihrer Wartepflicht allerdings nicht nach und stieß im Kreuzungsbereich mit dem BMW zusammen. Die Rentnerin wurde dabei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

