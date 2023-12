Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Verletzte nach Vorfahrtsunfall

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B7, in der Ortslage Frankendorf, zu einem Verkehrsunfall. Ein 20jähriger kam mit seinem Opel aus Richtung Hammerstedt gefahren und wollte in Frankendorf die B7 überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der B7, in Richtung Weimar, fahrenden 72jährigen Toyota-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die jeweils beiden Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt, wobei drei davon in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 40 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B7 zeitweise komplett gesperrt.

