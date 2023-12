Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zahlreiche Anrufe nach Verkaufsstart von Feuerwerkskörpern

Weimar (ots)

Auch in Thüringen hat am Donnerstag der Verkauf von Silvesterfeuerwerk begonnen. Das nutzten Jugendliche im gesamten Stadtgebiet dieses auch gleich auszuprobieren. Es kam zu vermehrten Beschwerdeanrufen von Anwohnern. Es konnten teilweise die Verursacher festgestellt werden, die nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz erwarten. Auch wurde das gekaufte Feuerwerk sichergestellt, das zur erlaubten Zeit am 31.12.2023 bei der Polizeiinspektion Weimar wieder abgeholt werden darf. Die Polizei weist daraufhin, dass Böllern lediglich am 31. Dezember und 01. Januar erlaubt ist.

