Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW kollidiert mit Baum #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Montagmorgen (23.01.2023) endete die Fahrt eines 47-jährigen PKW-Fahrers vor einem Baum.

Der 47-Jährige war gegen 07:10 Uhr auf der Landstraße L 718 von Bad Berleburg in Richtung Bad Laasphe unterwegs. Im Bereich des Ortsteils Bracht kam der Mann mit seinem BMW in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Infolge der Kollision mit dem massiven Baumstamm verletzte sich der 47-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem PKW entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf über 50.000 Euro. Die Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn sind unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

