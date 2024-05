POL-MK: E Bikes geklaut

Hemer (ots) - Ein 63 Jahre alter Hemeraner musste am Montagabend um 22 Uhr feststellen, dass eine Menge Obst auf seinem Grundstück gelandet ist. Unbekannte haben dies scheinbar in seinen Unter dem Asenberg geworfen, dadurch wurden Gartenartikel beschädigt. Wer Hinweise geben kann, darf sich gerne an die Polizeiwache in Hemer unter 02372 91990 wenden. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

mehr