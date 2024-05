Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: LKW - Plane beschädigt

Altena (ots)

Ein 68 Jahre alter Lüdenscheider fand am Dienstagmorgen um 7 Uhr eine Beschädigung an seinem an der Rahmedestraße abgestellten Lkw vor. Scheinbar wollte ein Unbekannter Ware entwenden, die Plane des Fahrzeuges wurde zerschnitten. Um 00:30 stellte er den Lkw ab, da war die Beschädigung noch nicht vorhanden. Es wurde nichts entwendet, die Polizei sucht nun nach Hinweisen und nimmt diese unter 02352 91990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell