POL-DA: Mörlenbach: Auto aufgebrochen/Geldbeutel und Handy gestohlen

Mörlenbach (ots)

Am Mittwochmorgen (27.03.), in der Zeit zwischen 9.55 und 10.35 Uhr zerstörten unbekannte Täter auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 11 bei Ober-Liebersbach die Scheibe eines Mazda. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend ein dort abgelegter Geldbeutel mit Inhalt sowie ein Mobiltelefon gestohlen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können an das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

