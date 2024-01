Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Verkehrsunfall mit neun betroffenen Personen

Kleve (ots)

Am heutigen Abend (27. Januar 2024) gegen kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehr Kleve zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Tiergartenstraße / Gruftstraße in Kleve alarmiert. Zwei PKW und insgesamt neun Personen waren betroffen. Aufgrund der Vielzahl von Verletzten wurde die Stufe MANV 10 ausgerufen, also ein "Massenanfall von Verletzten".

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher, unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Im Einsatz war der Löschzug Kleve mit 18 Kräften unter der Leitung von Brandinspektor Eric Praast.

