Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Kaminbrand in Materborn

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kleve-Materborn (ots)

Am 21.01.2024 um 10:55 Uhr wurde der Löschzug Süd der Feuerwehr Kleve (Materborn/Reichswalde) zu einem Kaminbrand am Höhenweg in Materborn gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Schornstein. Nach erster Erkundung sind mehrere Trupps unter Atemschutz ins Gebäude zu verschiedenen Revisions-Öffnungen vorgegangen. Zeitgleich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um den Kamin von oben durch einen weiteren Trupp zu kehren. Nach ca. 2 Std. konnten die 23 Kräfte einsatzbereit einrücken. Die Einsatzleitung hatte Brandoberinspektor Ernst Vehreschild.

Original-Content von: Feuerwehr Kleve, übermittelt durch news aktuell